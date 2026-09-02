02 de setembro de 2026
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INCENTIVO À ESCRITA

Com premiação: Cajamar lança 10ª edição do Concurso Literário

Por Redação | Prefeitura de Cajamar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cajamar
O concurso tem participação gratuita para crianças, jovens e adultos de Cajamar e recebe inscrições até 30 de setembro; prêmios chegam a R$ 500
O concurso tem participação gratuita para crianças, jovens e adultos de Cajamar e recebe inscrições até 30 de setembro; prêmios chegam a R$ 500

A Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, anuncia a abertura das inscrições para a 10ª edição do Concurso Literário. A participação é gratuita e os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 e 30 de setembro.

O concurso é aberto para crianças, jovens e adultos. A categoria infantil é destinada a participantes de 7 a 13 anos, enquanto a categoria juvenil/adulto contempla pessoas com 14 anos ou mais. Nessa última categoria, podem ser inscritos textos dos gêneros conto, crônica e poema. Os trabalhos selecionados receberão prêmios de R$ 300 a R$ 500.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail concursoliterario@cajamar.sp.gov.br, dentro do período estabelecido. Os participantes deverão encaminhar a documentação exigida de acordo com a categoria em que irão concorrer. A relação de documentos e todas as regras para participação estão disponíveis no regulamento e em seus anexos.

O Concurso Literário tem como objetivo estimular a produção e a divulgação da literatura, incentivando a criatividade, a escrita e a leitura, além de proporcionar espaço para a descoberta de novos talentos de Cajamar.

A cerimônia de premiação está prevista para o dia 5 de dezembro. O regulamento completo e demais informações podem ser consultados na página oficial do concurso: cajamar.sp.gov.br/turismo/concurso-literario-2026/.

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