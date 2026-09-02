A Prefeitura de Louveira realiza na próxima segunda-feira, 7 de setembro, o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil. O evento acontece na avenida Ricieri Chiquetto, no bairro Santo Antônio, reunindo estudantes, professores, diretores, entidades, forças de segurança, associações e representantes de diferentes setores do município.
Neste ano, o desfile terá como tema “Raízes que nos unem”, uma proposta que valoriza a história, a cultura e os laços que conectam a população de Louveira. O tema reforça o respeito às origens e às tradições construídas pelas gerações que ajudaram a desenvolver o município, além dos sentimentos de união, pertencimento e compromisso com o futuro da cidade.
A programação começa com a concentração dos participantes às 8h. Às 8h30, será realizado o hasteamento da Bandeira na Praça Padre Pedro Sanches e, às 9h, terá início o desfile.
O desfile começa com a participação do Exército Brasileiro. Na sequência, passam pela avenida as forças de segurança, com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal; agricultores de Louveira com tratores; Insanos Moto Clube; entidades civis; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Educação, com os berçários e escolas municipais; Secretaria de Cultura, com as Oficinas Culturais; e Secretaria de Esportes, com suas modalidades. O encerramento ficará por conta da tradicional Banda Marcial de Louveira.
Serviço – Desfile Cívico de 7 de Setembro
Data: 7 de setembro (segunda-feira)
Local: avenida Ricieri Chiquetto – bairro Santo Antônio
Concentração: 8h
Hasteamento da Bandeira: 8h30, na Praça Padre Pedro Sanches
Início do desfile: 9h