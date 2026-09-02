Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) desativaram ligações clandestinas de energia elétrica utilizadas por traficantes em um ponto de venda de drogas no bairro Botujuru, em Campo Limpo Paulista, durante uma operação realizada na noite desta terça-feira (1º). Além da remoção das instalações irregulares, um suspeito foi preso e centenas de porções de entorpecentes foram apreendidas.

De acordo com a Guarda Municipal, os criminosos haviam feito "gatos" na rede de iluminação pública para instalar tomadas improvisadas, que eram utilizadas para carregar celulares e alimentar outros equipamentos eletrônicos usados na comunicação entre integrantes do tráfico.

Segundo o comandante da corporação, Jonas Céspedes, "eles estavam furtando energia da rede pública e instalaram tomadas para carregar celulares e manter a comunicação entre eles. A iluminação colocada pela Prefeitura, em um local utilizado inclusive por estudantes no trajeto para a escola, estava sendo usada para favorecer o tráfico de drogas. Durante a operação, essas ligações clandestinas foram destruídas", afirmou o comandante.