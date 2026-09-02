02 de setembro de 2026
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ANTECIPADAMENTE

DAE atinge a universalização do saneamento básico em Jundiaí

Por Redação | DAE Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / DAE Jundiaí
Jundiaí atingiu indicadores que antecipam em oito anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, previstas para 2033
Jundiaí atingiu indicadores que antecipam em oito anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, previstas para 2033

Jundiaí alcançou um dos principais marcos de sua história no saneamento básico. O Relatório Anual de Sustentabilidade 2025 da DAE Jundiaí, publicado nesta terça-feira (1º), aponta que o município atingiu os indicadores de universalização dos serviços de água e esgoto, antecipando em oito anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, previstas para 2033.

Os dados mostram 99,14% de cobertura de água tratada e 97,09% de cobertura de coleta e afastamento de esgoto. O resultado coloca Jundiaí entre os municípios brasileiros mais avançados na oferta desses serviços essenciais e é consequência de uma política de saneamento baseada em planejamento, investimento e ampliação da infraestrutura. Mais do que números, o resultado representa a escolha de direcionar recursos para aquilo que impacta diretamente a vida da população: garantir água de qualidade, ampliar a coleta de esgoto e levar saneamento para regiões que ainda apresentavam desafios de atendimento.

Em 2024, os índices eram de 98,57% para água e 96,56% para esgoto. Em um ano, a DAE avançou na cobertura por meio da extensão de redes, ampliação dos sistemas de abastecimento e execução de obras em áreas prioritárias. Os indicadores são calculados com base na metodologia do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Sinisa), banco de dados oficial do Ministério das Cidades, o que permite a comparação dos resultados entre os municípios brasileiros.

Saneamento onde mais precisava chegar

Um dos avanços mais expressivos ocorreu nas áreas rurais de Jundiaí, demonstrando a estratégia de ampliar o atendimento para além das regiões já consolidadas.

Em 2024, 64,41% da população rural tinha acesso à rede de água. Ao final de 2025, o índice chegou a 81,06%.

Na coleta e afastamento de esgoto, o avanço foi ainda maior: a cobertura passou de 44,09% para 71,56% no mesmo período.

O resultado é consequência direta das obras realizadas pela DAE em regiões que, historicamente, dependiam de soluções individuais, como poços e fossas.

“Atingir a universalização do saneamento básico é resultado de um trabalho contínuo, planejado e executado com responsabilidade. É investimento, obras e presença onde o serviço ainda não chegou. Esse resultado é um orgulho para Jundiaí”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Obras que transformam planejamento em resultado

Para avançar nos indicadores, a DAE executou uma série de intervenções estratégicas para ampliar e fortalecer os sistemas de água e esgoto do município.

Entre as obras estão as adutoras Santo Antônio e Varginha, que acrescentaram 3,8 quilômetros à infraestrutura e passaram a atender aproximadamente 400 famílias; a implantação de 1,68 quilômetro de rede no Loteamento São Jorge; e a Adutora da Malota, que reforçou a capacidade e a estabilidade do sistema.

A DAE também avança com obras de água e esgoto na Roseira, Loteamento Fumachi, Medeiros, Vale dos Cebrantes, Ivoturucaia, Jardim Aeroporto, Traviú e Poste, além da construção de um novo reservatório de água no Jardim Planalto.

São investimentos que integram uma estratégia de longo prazo para fortalecer a infraestrutura, ampliar a segurança do abastecimento e garantir que os serviços de saneamento acompanhem, de forma planejada, as necessidades de Jundiaí.

O Relatório Anual de Sustentabilidade 2025 da DAE Jundiaí, que reúne os principais dados, indicadores e resultados da empresa, está disponível para consulta no site da DAE Jundiaí (daejundiai.com.br).

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