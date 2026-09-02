Jundiaí alcançou um dos principais marcos de sua história no saneamento básico. O Relatório Anual de Sustentabilidade 2025 da DAE Jundiaí, publicado nesta terça-feira (1º), aponta que o município atingiu os indicadores de universalização dos serviços de água e esgoto, antecipando em oito anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, previstas para 2033.

Os dados mostram 99,14% de cobertura de água tratada e 97,09% de cobertura de coleta e afastamento de esgoto. O resultado coloca Jundiaí entre os municípios brasileiros mais avançados na oferta desses serviços essenciais e é consequência de uma política de saneamento baseada em planejamento, investimento e ampliação da infraestrutura. Mais do que números, o resultado representa a escolha de direcionar recursos para aquilo que impacta diretamente a vida da população: garantir água de qualidade, ampliar a coleta de esgoto e levar saneamento para regiões que ainda apresentavam desafios de atendimento.