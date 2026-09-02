Jundiaí alcançou um dos principais marcos de sua história no saneamento básico. O Relatório Anual de Sustentabilidade 2025 da DAE Jundiaí, publicado nesta terça-feira (1º), aponta que o município atingiu os indicadores de universalização dos serviços de água e esgoto, antecipando em oito anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, previstas para 2033.
Os dados mostram 99,14% de cobertura de água tratada e 97,09% de cobertura de coleta e afastamento de esgoto. O resultado coloca Jundiaí entre os municípios brasileiros mais avançados na oferta desses serviços essenciais e é consequência de uma política de saneamento baseada em planejamento, investimento e ampliação da infraestrutura. Mais do que números, o resultado representa a escolha de direcionar recursos para aquilo que impacta diretamente a vida da população: garantir água de qualidade, ampliar a coleta de esgoto e levar saneamento para regiões que ainda apresentavam desafios de atendimento.
Em 2024, os índices eram de 98,57% para água e 96,56% para esgoto. Em um ano, a DAE avançou na cobertura por meio da extensão de redes, ampliação dos sistemas de abastecimento e execução de obras em áreas prioritárias. Os indicadores são calculados com base na metodologia do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Sinisa), banco de dados oficial do Ministério das Cidades, o que permite a comparação dos resultados entre os municípios brasileiros.
Saneamento onde mais precisava chegar
Um dos avanços mais expressivos ocorreu nas áreas rurais de Jundiaí, demonstrando a estratégia de ampliar o atendimento para além das regiões já consolidadas.
Em 2024, 64,41% da população rural tinha acesso à rede de água. Ao final de 2025, o índice chegou a 81,06%.
Na coleta e afastamento de esgoto, o avanço foi ainda maior: a cobertura passou de 44,09% para 71,56% no mesmo período.
O resultado é consequência direta das obras realizadas pela DAE em regiões que, historicamente, dependiam de soluções individuais, como poços e fossas.
“Atingir a universalização do saneamento básico é resultado de um trabalho contínuo, planejado e executado com responsabilidade. É investimento, obras e presença onde o serviço ainda não chegou. Esse resultado é um orgulho para Jundiaí”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Obras que transformam planejamento em resultado
Para avançar nos indicadores, a DAE executou uma série de intervenções estratégicas para ampliar e fortalecer os sistemas de água e esgoto do município.
Entre as obras estão as adutoras Santo Antônio e Varginha, que acrescentaram 3,8 quilômetros à infraestrutura e passaram a atender aproximadamente 400 famílias; a implantação de 1,68 quilômetro de rede no Loteamento São Jorge; e a Adutora da Malota, que reforçou a capacidade e a estabilidade do sistema.
A DAE também avança com obras de água e esgoto na Roseira, Loteamento Fumachi, Medeiros, Vale dos Cebrantes, Ivoturucaia, Jardim Aeroporto, Traviú e Poste, além da construção de um novo reservatório de água no Jardim Planalto.
São investimentos que integram uma estratégia de longo prazo para fortalecer a infraestrutura, ampliar a segurança do abastecimento e garantir que os serviços de saneamento acompanhem, de forma planejada, as necessidades de Jundiaí.
O Relatório Anual de Sustentabilidade 2025 da DAE Jundiaí, que reúne os principais dados, indicadores e resultados da empresa, está disponível para consulta no site da DAE Jundiaí (daejundiai.com.br).