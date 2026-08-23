Informações falsas sobre o Cadastro Único (CadÚnico) podem levar famílias que têm direito ao benefício a deixar de solicitar ou manter o desconto na conta de água. Em São Paulo, o cadastro é utilizado como porta de entrada para as tarifas Social e Vulnerável da Sabesp, que podem reduzir o valor da fatura em até 78%, conforme a renda e a situação socioeconômica do consumidor.

Entre os principais mitos está a ideia de que o cadastro gera cobranças adicionais na conta de água ou exige pagamento antecipado para a adesão. O benefício é gratuito e não há cobrança para a inscrição na Tarifa Social. A Sabesp também alerta que não solicita pagamentos para inclusão no programa e orienta os consumidores a fornecer dados pessoais somente pelos canais oficiais da companhia.

O primeiro cadastro no CadÚnico também não é concluído pela internet. Embora seja possível fazer um pré-cadastro pelo aplicativo, a inscrição precisa ser finalizada presencialmente em unidades autorizadas pelo município, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). São exigidos documentos como CPF ou título de eleitor, documento com foto, comprovante de residência e identificação dos demais integrantes da família.