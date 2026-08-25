Jundiaí chegou à metade de 2026 mantendo um ritmo consistente de abertura de novos negócios. Entre 1º de janeiro e 13 de julho, foram registradas 4.976 novas empresas no município, segundo dados do Cadastro Fiscal Mobiliário (CFM) da Secretaria de Finanças. O volume representa uma média aproximada de 26 novos empreendimentos formalizados por dia e revela não apenas a disposição para empreender, mas a dimensão de uma economia que continua incorporando novos agentes, atividades e oportunidades.

As Microempresas lideram esse movimento. Foram 3.146 novas MEs abertas no período, o equivalente a aproximadamente 63% de todos os registros. Na sequência, aparecem os Microempreendedores Individuais, com 769 formalizações, as Empresas de Pequeno Porte, com 432, e outras 629 empresas enquadradas em portes e naturezas jurídicas diferentes, grupo que reúne médias, grandes organizações e demais modelos empresariais.

Somadas, Microempresas, MEIs e Empresas de Pequeno Porte representam 4.347 novos registros, quase 87% das empresas constituídas em Jundiaí nos primeiros meses do ano. O dado evidencia a força dos pequenos negócios na dinâmica econômica do município.