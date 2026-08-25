Jundiaí chegou à metade de 2026 mantendo um ritmo consistente de abertura de novos negócios. Entre 1º de janeiro e 13 de julho, foram registradas 4.976 novas empresas no município, segundo dados do Cadastro Fiscal Mobiliário (CFM) da Secretaria de Finanças. O volume representa uma média aproximada de 26 novos empreendimentos formalizados por dia e revela não apenas a disposição para empreender, mas a dimensão de uma economia que continua incorporando novos agentes, atividades e oportunidades.
As Microempresas lideram esse movimento. Foram 3.146 novas MEs abertas no período, o equivalente a aproximadamente 63% de todos os registros. Na sequência, aparecem os Microempreendedores Individuais, com 769 formalizações, as Empresas de Pequeno Porte, com 432, e outras 629 empresas enquadradas em portes e naturezas jurídicas diferentes, grupo que reúne médias, grandes organizações e demais modelos empresariais.
Somadas, Microempresas, MEIs e Empresas de Pequeno Porte representam 4.347 novos registros, quase 87% das empresas constituídas em Jundiaí nos primeiros meses do ano. O dado evidencia a força dos pequenos negócios na dinâmica econômica do município.
Essa movimentação ocorre sobre uma base empresarial já expressiva. Atualmente, Jundiaí possui 87.882 inscrições ativas no Cadastro Fiscal Mobiliário. Desse universo, 22.480 correspondem a Microempreendedores Individuais, o que significa que aproximadamente uma em cada quatro inscrições empresariais ativas na cidade pertence hoje a um MEI.
O desempenho das Microempresas mostra que o empreendedorismo local vai além do trabalho individual. Mais de 3,1 mil negócios foram constituídos nessa categoria em pouco mais de seis meses, estruturas que podem contratar funcionários, ampliar faturamento, demandar fornecedores e criar relações com diferentes setores da economia regional.
“Jundiaí vem consolidando um ambiente cada vez mais competitivo, seguro e favorável para quem deseja empreender, investir e expandir seus negócios. A combinação de localização estratégica, infraestrutura, capacidade logística, mão de obra qualificada e qualidade de vida torna a cidade um importante polo para novos investimentos. O poder público tem atuado para tornar esse ambiente ainda mais simples e previsível, com a redução de burocracias, a agilização de processos e a aproximação com o setor produtivo. Mais do que atrair empresas, queremos criar condições para que elas permaneçam, cresçam e gerem empregos, renda e novas oportunidades para a população. Essa é a base para transformar crescimento econômico em desenvolvimento sustentável para Jundiaí”, afirma Humberto Cereser, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.