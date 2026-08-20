Uma quadrilha foi presa pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (20), após um roubo a uma loja de celulares e equipamentos eletrônicos
em Campo Limpo Paulista.
Segundo a PM, dois criminosos entraram no estabelecimento, sendo que um deles estava armado e o outro levou a vítima para um cômodo nos fundos da loja, onde ela permaneceu sob ameaças durante aproximadamente cinco minutos. Os criminosos roubaram diversos produtos e ainda levaram o celular da vítima para impedir que ela acionasse a polícia imediatamente.
Por meio das imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram o Fiat Palio utilizado na fuga. O veículo foi localizado nas proximidades de uma residência, onde quatro suspeitos foram encontrados. Ao perceberem a presença das equipes, eles tentaram correr para dentro do imóvel, mas foram abordados e detidos.
Durante as buscas na residência, os policiais encontraram diversos produtos que teriam sido roubados, incluindo eletrônicos, relógios, carregadores, caixas de som, copos e garrafas, além do notebook levado da loja. Um simulacro de arma de fogo também foi apreendido.
Os quatro envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Campo Limpo Paulista, onde o caso foi registrado como roubo majorado.