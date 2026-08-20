20 de agosto de 2026
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CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadrilha é presa pela PM após roubo a loja de eletrônicos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redação
Diversos produtos que teriam sido roubados, incluindo eletrônicos, relógios, carregadores, caixas de som, copos e garrafas, além do notebook levado da loja. Um simulacro de arma de fogo também
Diversos produtos que teriam sido roubados, incluindo eletrônicos, relógios, carregadores, caixas de som, copos e garrafas, além do notebook levado da loja. Um simulacro de arma de fogo também

Uma quadrilha foi presa pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (20), após um roubo a uma loja de celulares e equipamentos eletrônicos 
em Campo Limpo Paulista.

Segundo a PM, dois criminosos entraram no estabelecimento, sendo que um deles estava armado e o outro levou a vítima para um cômodo nos fundos da loja, onde ela permaneceu sob ameaças durante aproximadamente cinco minutos. Os criminosos roubaram diversos produtos e ainda levaram o celular da vítima para impedir que ela acionasse a polícia imediatamente.

Por meio das imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram o Fiat Palio utilizado na fuga. O veículo foi localizado nas proximidades de uma residência, onde quatro suspeitos foram encontrados. Ao perceberem a presença das equipes, eles tentaram correr para dentro do imóvel, mas foram abordados e detidos.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram diversos produtos que teriam sido roubados, incluindo eletrônicos, relógios, carregadores, caixas de som, copos e garrafas, além do notebook levado da loja. Um simulacro de arma de fogo também foi apreendido.

Os quatro envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Campo Limpo Paulista, onde o caso foi registrado como roubo majorado.

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