O Sesc Jundiaí preparou uma programação diversificada para este fim de semana, de sexta-feira (21) a domingo (23). As atrações incluem espetáculo circense, peças infantis, performance, teatro e música caipira, com opções gratuitas e atividades com ingressos.
Na sexta-feira (21), a programação começa às 17h, na Área de Convivência, com a performance-instalação “O amor é floresta”, de Rodrigo Munhoz. A apresentação utiliza plantas urbanas equipadas com captadores de som, caixas acústicas e efeitos sonoros para criar uma experiência coletiva e interativa. A atividade é gratuita e tem classificação livre.
Às 20h, no Teatro, a Multifoco Companhia de Teatro apresenta o espetáculo circense “FJALLA: segunda parte, o vulcão”. A montagem é a segunda parte da trilogia Eyjafjallajökull e aborda as transformações e pulsões relacionadas aos desejos humanos. Os ingressos custam R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 15 (Credencial Plena).
Sábado tem teatro de bonecos e solo teatral
No sábado (22), às 17h30, a Área de Convivência recebe o espetáculo infantil “Mamulengo: A História do Forró”, da Cia. Manopla. A peça utiliza a tradição do teatro de bonecos para contar a história do romance entre Seu Oliveira e Julieta e abordar a chegada do forró a São Paulo e a presença dos migrantes nordestinos. A entrada é gratuita e a classificação é livre.
Mais tarde, às 19h, o Teatro recebe a atriz Bruna Betito com o solo teatral “Vaca”. A montagem mistura memórias autobiográficas, ficção e humor ácido para discutir aspectos da experiência feminina e os estigmas historicamente relacionados à figura da amante.
A apresentação é indicada exclusivamente para maiores de 18 anos, inclusive acompanhados por responsáveis. Os ingressos custam R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 15 (Credencial Plena).
Domingo tem programação para crianças e homenagem à música caipira
No domingo (23), às 16h, o Teatro recebe o espetáculo infantil “História do Barquinho”, da Casa Realejo, com texto de Ilo Krugli. A peça acompanha Pingo Primeiro, um pequeno barco que parte em uma jornada ao lado da flor Irupê em busca do desconhecido.
A montagem aborda temas como coragem, liberdade e crescimento. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 12 (Credencial Plena). Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.
Encerrando a programação, às 17h30, a Área de Convivência recebe o cantador Cláudio Lacerda, com participação da violeira Marina Ebbecke, no show “O Brasil do Boldrin”.
A apresentação presta homenagem ao legado artístico de Rolando Boldrin e reúne causos, poesias e clássicos da música caipira e popular brasileira. O show é gratuito e tem classificação livre.
Serviço
Sesc Jundiaí que fica localizado na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Sexta-feira (21)
17h – O amor é floresta – Área de Convivência – Grátis
20h – FJALLA: segunda parte, o vulcão – Teatro – Ingressos a partir de R$ 15
Sábado (22)
17h30 – Mamulengo: A História do Forró – Área de Convivência – Grátis
19h – Vaca – Teatro – Classificação 18 anos – Ingressos a partir de R$ 15
Domingo (23)
16h – História do Barquinho – Teatro – Grátis para crianças até 12 anos
17h30 – O Brasil do Boldrin – Área de Convivência – Grátis