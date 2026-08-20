Vinte e sete famílias do bairro Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, receberam nesta semana as matrículas de seus imóveis após a conclusão das pendências de conferência documental das fases 1, 2 e 3 do processo de regularização fundiária do bairro.

A entrega representa uma conquista para os moradores, que passam a contar com o reconhecimento formal de seus imóveis e maior segurança jurídica sobre o patrimônio construído ao longo dos anos.

Com a conclusão desta etapa, Jundiaí chega a 942 matrículas entregues no processo de regularização fundiária. Entre os moradores beneficiados está Rosalina da Costa Neves, que vive no Jardim Novo Horizonte há 30 anos. Para ela, receber a documentação representa o fim de uma longa espera marcada pela insegurança.