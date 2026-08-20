Vinte e sete famílias do bairro Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, receberam nesta semana as matrículas de seus imóveis após a conclusão das pendências de conferência documental das fases 1, 2 e 3 do processo de regularização fundiária do bairro.
A entrega representa uma conquista para os moradores, que passam a contar com o reconhecimento formal de seus imóveis e maior segurança jurídica sobre o patrimônio construído ao longo dos anos.
Com a conclusão desta etapa, Jundiaí chega a 942 matrículas entregues no processo de regularização fundiária. Entre os moradores beneficiados está Rosalina da Costa Neves, que vive no Jardim Novo Horizonte há 30 anos. Para ela, receber a documentação representa o fim de uma longa espera marcada pela insegurança.
“Esse é um momento muito importante, foi uma longa espera, uma insegurança e medo de perder a casa. Agora estou feliz, um alívio”, relatou Rosalina.
Ela mora no imóvel com o marido e divide a residência com a filha, o genro e o neto. Com a regularização, a família passa a ter mais tranquilidade em relação ao futuro e à preservação do patrimônio para as próximas gerações.
A regularização fundiária também permite que os moradores tenham seus imóveis reconhecidos oficialmente, fortalecendo a segurança sobre a propriedade e proporcionando maior estabilidade para as famílias.