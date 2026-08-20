O CRAS Norte de Várzea Paulista, realizou na última quinta-feira (19), uma ação de conscientização e prevenção à violência contra a mulher, como parte da programação do Agosto Lilás. A ação promoveu momentos de informação, reflexão e diálogo com as participantes, além de orientações sobre defesa pessoal.

A iniciativa contou com dinâmicas e orientações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, conduzidas pela psicóloga Verônica Mônica de Oliveira Carvalho Mendes. Teve o intuito de possibilitar aos participantes ampliar o conhecimento sobre as diferentes formas de violência, refletir sobre situações de vulnerabilidade e conhecer caminhos para buscar apoio e proteção.

Durante a programação, também foi realizada uma exposição de fundamentos de defesa pessoal com orientações e demonstrações de técnicas e princípios básicos relacionados à proteção e defesa pessoal.