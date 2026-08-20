O CRAS Norte de Várzea Paulista, realizou na última quinta-feira (19), uma ação de conscientização e prevenção à violência contra a mulher, como parte da programação do Agosto Lilás. A ação promoveu momentos de informação, reflexão e diálogo com as participantes, além de orientações sobre defesa pessoal.
A iniciativa contou com dinâmicas e orientações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, conduzidas pela psicóloga Verônica Mônica de Oliveira Carvalho Mendes. Teve o intuito de possibilitar aos participantes ampliar o conhecimento sobre as diferentes formas de violência, refletir sobre situações de vulnerabilidade e conhecer caminhos para buscar apoio e proteção.
Durante a programação, também foi realizada uma exposição de fundamentos de defesa pessoal com orientações e demonstrações de técnicas e princípios básicos relacionados à proteção e defesa pessoal.
Para o gestor municipal de Desenvolvimento Social, Leandro Marques, ações como essa aproximam a informação das mulheres e fortalecem a prevenção. “O Agosto Lilás amplia esse diálogo, mas o enfrentamento à violência precisa acontecer durante todo o ano. É importante que cada mulher conheça seus direitos e saiba que existe uma rede preparada para acolher e orientar”, destacou.
O encontro reforça a importância de manter o diálogo sobre o tema durante todo o ano, promovendo informação e orientação para que as mulheres conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio diante de situações de violência.