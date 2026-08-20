20 de agosto de 2026
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DEFESA CIVIL

Defesa Civil alerta para risco de incêndios devido ao calor

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Prefeitura de Jundiaí
A combinação de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar aumenta o ressecamento da vegetação e favorece a rápida propagação das chamas.
A combinação de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar aumenta o ressecamento da vegetação e favorece a rápida propagação das chamas.

De acordo com a Defesa Civil, a atuação de um sistema pré-frontal, condição que antecede a chegada de uma frente fria e envolve o encontro de massas de ar com características diferentes, contribui para as condições de tempo quente e seco.

O cenário exige atenção especial em áreas rurais, pastagens e locais com vegetação seca, onde pequenos focos podem se espalhar rapidamente e provocar incêndios de grandes proporções.

Além dos impactos ambientais, as queimadas podem causar danos à infraestrutura e prejudicar a saúde da população, principalmente em períodos de baixa umidade. A Defesa Civil reforça ainda que provocar queimadas é crime ambiental e orienta que a população denuncie esse tipo de prática.

Orientações durante o período de tempo seco

A população deve evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos, áreas rurais e pastagens. Também é importante não jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias.

Durante os períodos mais quentes do dia, a recomendação é evitar atividades físicas intensas, manter uma boa hidratação e, sempre que possível, umidificar os ambientes.

Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios devem receber atenção especial durante os períodos de baixa umidade do ar.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Como receber alertas no celular

A Defesa Civil disponibiliza gratuitamente um serviço de alertas por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.

A população também pode acompanhar os alertas e orientações de prevenção divulgados pelos canais oficiais da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

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