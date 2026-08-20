De acordo com a Defesa Civil, a atuação de um sistema pré-frontal, condição que antecede a chegada de uma frente fria e envolve o encontro de massas de ar com características diferentes, contribui para as condições de tempo quente e seco.

O cenário exige atenção especial em áreas rurais, pastagens e locais com vegetação seca, onde pequenos focos podem se espalhar rapidamente e provocar incêndios de grandes proporções.

Além dos impactos ambientais, as queimadas podem causar danos à infraestrutura e prejudicar a saúde da população, principalmente em períodos de baixa umidade. A Defesa Civil reforça ainda que provocar queimadas é crime ambiental e orienta que a população denuncie esse tipo de prática.

Orientações durante o período de tempo seco