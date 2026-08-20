Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam mais de meio quilo de drogas, já fracionadas para a venda, em um ponto de tráfico de entorpecentes no bairro Jundiaí-Mirim, em Jundiaí.

Durante patrulhamento preventivo, nas proximidade da escola de educação infantil Professora Thereza Almeida Pontes de Nogueira (Peixinho), ao adentrar a avenida Capitão Francisco Copelli, a equipe visualizou um homem correndo em direção à área conhecida como Granja (conhecido local de tráfico de entorpecentes).

Diante da situação e considerando a proximidade com a escola, foi realizado o emprego dos cães de faro Siriús e Maya para averiguação do local. Durante a busca, os K9s indicaram uma sacola plástica preta cheia de drogas.