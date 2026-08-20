O programa SP Mobile, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), utiliza informações sobre aparelhos com registro de furto, roubo ou extravio para auxiliar na localização e devolução dos celulares aos proprietários.

Por meio da iniciativa, pessoas que estejam utilizando aparelhos cujo IMEI possui registro de irregularidade podem receber uma notificação pelo WhatsApp para comparecer a uma unidade da Polícia Civil e prestar esclarecimentos sobre a origem do telefone.

O que fazer se o celular for roubado ou furtado?

A primeira orientação é registrar um boletim de ocorrência e informar o número do IMEI do aparelho. O código é utilizado para identificar o celular e pode ajudar na recuperação caso o dispositivo seja localizado posteriormente.