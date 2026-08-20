O 49° Batalhão da Polícia Militar de Jundiaí realizou nesta quinta-feira (20), a Solenidade de Valorização Policial Militar. O evento ocorreu no auditório do Ciesp, em Jundiaí, e reuniu policiais, representantes do Conselho de Segurança (Conseg), autoridades, homenageados e seus familiares.

Foram prestadas homenagens pelo Dia do Soldado, Policial do Mês (de janeiro a junho) e Outorga da Medalha Valor Militar.

À frente do evento esteve a tenente-coronel Fabiana Cristina Pane Colonello, comandante do 49° Batalhão.