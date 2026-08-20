20 de agosto de 2026
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RECONHECIMENTO

PMs são homenageados em evento do 49º Batalhão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
À frente do evento esteve a tenente-coronel Fabiana Cristina Pane Colonello
À frente do evento esteve a tenente-coronel Fabiana Cristina Pane Colonello

O 49° Batalhão da Polícia Militar de Jundiaí realizou nesta quinta-feira (20), a Solenidade de Valorização Policial Militar. O evento ocorreu no auditório do Ciesp, em Jundiaí, e reuniu policiais, representantes do Conselho de Segurança (Conseg), autoridades, homenageados e seus familiares.

Foram prestadas homenagens pelo Dia do Soldado, Policial do Mês (de janeiro a junho) e Outorga da Medalha Valor Militar.

À frente do evento esteve a tenente-coronel Fabiana Cristina Pane Colonello, comandante do 49° Batalhão.

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