20 de agosto de 2026
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Várzea Paulista abre inscrições para curso gratuito de petit four

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Magnific / azerbaijan_stockers
Capacitação oferece 32 vagas para maiores de 18 anos; inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, no Facilita
Capacitação oferece 32 vagas para maiores de 18 anos; inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, no Facilita

Moradores de Várzea Paulista interessados em aprender técnicas de preparo de biscoitos do tipo petit four (petifur) podem se inscrever para o curso gratuito de capacitação, que terá início no dia 26 de agosto de 2026. Ao todo, são 32 vagas, divididas entre os períodos da manhã e da tarde.

A formação é destinada a pessoas com 18 anos ou mais e que tenham concluído o Ensino Fundamental. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência. As inscrições seguem até 25 de agosto, das 8h30 às 16h30, no prédio do Facilita, que fica na rua João Póvoa, 97 – Jardim do Lar, na Sala Sebrae.

Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas para o período da manhã, com aulas das 8h às 12h, e outras 16 vagas para o período da tarde, das 13h às 17h.

A formação oferece aos participantes a oportunidade de desenvolver conhecimentos e habilidades relacionados à produção dos biscoitinhos petit four.

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