Moradores de Várzea Paulista interessados em aprender técnicas de preparo de biscoitos do tipo petit four (petifur) podem se inscrever para o curso gratuito de capacitação, que terá início no dia 26 de agosto de 2026. Ao todo, são 32 vagas, divididas entre os períodos da manhã e da tarde.

A formação é destinada a pessoas com 18 anos ou mais e que tenham concluído o Ensino Fundamental. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência. As inscrições seguem até 25 de agosto, das 8h30 às 16h30, no prédio do Facilita, que fica na rua João Póvoa, 97 – Jardim do Lar, na Sala Sebrae.

Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas para o período da manhã, com aulas das 8h às 12h, e outras 16 vagas para o período da tarde, das 13h às 17h.