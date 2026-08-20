O Time Jundiaí de Ciclismo conquistou bons resultados no BTG Pactual Bike Series, realizado no último domingo (16), em Caraguatatuba. A equipe terminou a prova com nove colocações entre os quatro primeiros em diferentes categorias.
O principal destaque foi Lucas Calimani, campeão da categoria Elite Pro e segundo colocado na classificação geral. O ciclista ficou atrás apenas de um atleta da categoria Sub-23, em uma disputa decidida nos metros finais da prova.
Entre os jovens, Marcela Kubitza ficou com a segunda colocação na categoria Pro Feminino, de 15 a 18 anos. Pietro Santos também foi vice-campeão na categoria Pro Masculino, de 15 a 18 anos, enquanto Matheus Cardoso terminou em terceiro e Vitor Rafael foi o quarto.
A equipe ainda teve Bruno Cardoso como vice-campeão na categoria Pro Masculino, de 23 a 29 anos. Katia Kubitza ficou em segundo lugar na Sport Feminino, de 40 a 44 anos, e Simone Arruda terminou na terceira posição da Sport Feminino, de 44 a 49 anos.
Daniel Bueno completou a participação jundiaiense com a quarta colocação na categoria Pro Masculino, de 23 a 29 anos. A prova foi disputada em um circuito fechado ao trânsito, com trechos de alta velocidade e percurso próximo ao litoral.