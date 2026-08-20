Uma mulher correu para a rua gritando por socorro depois que o namorado, ao chegar bêbado em sua casa, passou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo. O caso aconteceu no final da madrugada desta quinta-feira (20), em um condomínio residencial em Itupeva.

A vítima estava em casa quando, por volta das 5h, o namorado chegou na casa dela. Bêbado, ele começou a gritar e a cantar algo, motivo pelo qual ela o questionou.

Nervoso após ter sido indagado, ele partiu para cima dela com xingamentos e agressões físicas.