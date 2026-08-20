20 de agosto de 2026
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FLAGRANTE

Mulher apanha do namorado e corre para rua gritando socorro

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
De acordo com a vítima, o namorado chegou bêbado em sua casa no final da madrugada desta quinta-feira e a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo
De acordo com a vítima, o namorado chegou bêbado em sua casa no final da madrugada desta quinta-feira e a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo

Uma mulher correu para a rua gritando por socorro depois que o namorado, ao chegar bêbado em sua casa, passou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo. O caso aconteceu no final da madrugada desta quinta-feira (20), em um condomínio residencial em Itupeva.

A vítima estava em casa quando, por volta das 5h, o namorado chegou na casa dela. Bêbado, ele começou a gritar e a cantar algo, motivo pelo qual ela o questionou.

Nervoso após ter sido indagado, ele partiu para cima dela com xingamentos e agressões físicas.

Ela conseguiu se desvencilhar e correu para a rua, gritando socorro, e foi amparada pela equipe de segurança do condomínio onde mora.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe da 2ª Cia do 11° Batalhão.

Os policiais conversaram com a vítima e depois fizeram uma incursão pela casa, onde encontraram o suspeito escondido em um dos cômodos.

Ele foi detido e conduzido à delegacia de Itupeva, onde acabou preso em flagrante.

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