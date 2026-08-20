Uma mulher correu para a rua gritando por socorro depois que o namorado, ao chegar bêbado em sua casa, passou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo. O caso aconteceu no final da madrugada desta quinta-feira (20), em um condomínio residencial em Itupeva.
A vítima estava em casa quando, por volta das 5h, o namorado chegou na casa dela. Bêbado, ele começou a gritar e a cantar algo, motivo pelo qual ela o questionou.
Nervoso após ter sido indagado, ele partiu para cima dela com xingamentos e agressões físicas.
Ela conseguiu se desvencilhar e correu para a rua, gritando socorro, e foi amparada pela equipe de segurança do condomínio onde mora.
A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe da 2ª Cia do 11° Batalhão.
Os policiais conversaram com a vítima e depois fizeram uma incursão pela casa, onde encontraram o suspeito escondido em um dos cômodos.
Ele foi detido e conduzido à delegacia de Itupeva, onde acabou preso em flagrante.