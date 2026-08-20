Adolescentes atendidos pela Fundação Casa de Semiliberdade Jundiaí participaram nesta terça-feira (18) de uma palestra sobre prevenção ao tabagismo, uso de cigarros eletrônicos e outras drogas. Realizada com apoio da UBS Esplanada Jundiaí, a atividade integrou a programação do Mês da Juventude e promoveu um momento de diálogo sobre saúde e autocuidado.

Durante o encontro, os profissionais da UBS apresentaram informações sobre os efeitos do cigarro convencional e dos dispositivos eletrônicos, além dos riscos associados ao consumo de outras substâncias. A atividade também buscou esclarecer dúvidas e estimular os adolescentes a refletirem sobre os impactos que determinadas escolhas podem ter na saúde e na qualidade de vida.

Um dos assuntos de destaque foi o uso de cigarros eletrônicos, dispositivos que têm presença crescente entre adolescentes e jovens. Além da exposição a diferentes substâncias tóxicas, os profissionais chamaram a atenção para a presença de nicotina em muitos desses produtos, inclusive em concentrações elevadas. A substância pode causar dependência e, nos dispositivos que utilizam sais de nicotina, sua absorção pode ocorrer de maneira ainda mais eficiente.