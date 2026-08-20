Adolescentes atendidos pela Fundação Casa de Semiliberdade Jundiaí participaram nesta terça-feira (18) de uma palestra sobre prevenção ao tabagismo, uso de cigarros eletrônicos e outras drogas. Realizada com apoio da UBS Esplanada Jundiaí, a atividade integrou a programação do Mês da Juventude e promoveu um momento de diálogo sobre saúde e autocuidado.
Durante o encontro, os profissionais da UBS apresentaram informações sobre os efeitos do cigarro convencional e dos dispositivos eletrônicos, além dos riscos associados ao consumo de outras substâncias. A atividade também buscou esclarecer dúvidas e estimular os adolescentes a refletirem sobre os impactos que determinadas escolhas podem ter na saúde e na qualidade de vida.
Um dos assuntos de destaque foi o uso de cigarros eletrônicos, dispositivos que têm presença crescente entre adolescentes e jovens. Além da exposição a diferentes substâncias tóxicas, os profissionais chamaram a atenção para a presença de nicotina em muitos desses produtos, inclusive em concentrações elevadas. A substância pode causar dependência e, nos dispositivos que utilizam sais de nicotina, sua absorção pode ocorrer de maneira ainda mais eficiente.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 29,6% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos já experimentaram cigarro eletrônico. A exposição aos componentes presentes na fumaça ou no aerossol produzido pelos dispositivos pode estar associada a problemas respiratórios e cardiovasculares, além do contato com substâncias potencialmente tóxicas.
“Momentos como esse são importantes porque permitem trabalhar a prevenção de maneira próxima e dialogada. Além de transmitir informações, queremos que os adolescentes tenham espaço para tirar dúvidas, refletir sobre suas escolhas e compreender que cuidar da saúde também faz parte da construção de um novo projeto de vida”, afirma a diretora do Casa de Semiliberdade Jundiaí, Andreza Tavares.
A parceria com a UBS Esplanada reforça a articulação da Fundação Casa com a rede de serviços do território. No atendimento em semiliberdade, a aproximação com equipamentos públicos e comunitários amplia o acesso dos adolescentes a políticas de saúde, educação, cultura, esporte e outras áreas fundamentais.
Para o presidente da Fundação Casa, Acacio Miranda, iniciativas como a realizada em Jundiaí ajudam a aproximar os adolescentes de serviços públicos e informações que podem contribuir para decisões mais conscientes. “Promover saúde também é oferecer informação, diálogo e oportunidades para que cada adolescente possa refletir sobre suas escolhas e cuidar do próprio futuro. A parceria com a rede de saúde fortalece o trabalho socioeducativo e aproxima o atendimento das políticas públicas disponíveis no município”, reforçou.
Mês da Juventude
A palestra foi realizada poucos dias após o Dia Internacional da Juventude, celebrado em 12 de agosto, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para chamar a atenção para questões relacionadas à juventude e reconhecer a importância da participação dos jovens na sociedade.
Em 2026, a data tem como tema “Diferentes contextos, aspirações comuns”, destacando que, apesar das diferentes realidades vivenciadas pelas juventudes, existem aspirações compartilhadas, como o acesso à educação, a oportunidades, à participação social e a condições para a construção de um futuro sustentável.