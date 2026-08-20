A Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba abriu o período de inscrições para matrícula na Educação Infantil para o ano letivo de 2027. As inscrições começaram na última segunda-feira (17) e as famílias têm até 11 de setembro para realizar concluir esta etapa.

O procedimento é destinado às crianças que ingressarão na Creche e Pré-Escola. Para fazer a inscrição, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar mais próxima de sua residência, levando cópias da documentação solicitada.

Creche

Podem ser inscritas para a etapa de Creche as crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2023 até a presente data. É necessário apresentar cópia da certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação e comprovante de residência, além de comprovante de renda familiar, registro de trabalho na carteira profissional ou declaração do empregador e cópias dos documentos dos pais e/ou responsáveis, RG e CPF.

Pré-Escola