A Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba abriu o período de inscrições para matrícula na Educação Infantil para o ano letivo de 2027. As inscrições começaram na última segunda-feira (17) e as famílias têm até 11 de setembro para realizar concluir esta etapa.
O procedimento é destinado às crianças que ingressarão na Creche e Pré-Escola. Para fazer a inscrição, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar mais próxima de sua residência, levando cópias da documentação solicitada.
Creche
Podem ser inscritas para a etapa de Creche as crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2023 até a presente data. É necessário apresentar cópia da certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação e comprovante de residência, além de comprovante de renda familiar, registro de trabalho na carteira profissional ou declaração do empregador e cópias dos documentos dos pais e/ou responsáveis, RG e CPF.
Pré-Escola
Para a etapa de Pré-Escola, devem ser inscritas as crianças nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31de março de 2023. Neste caso, os responsáveis devem apresentar cópia da certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação, comprovante de residência e cópias dos documentos dos pais e/ou responsáveis, RG e CPF.
Confirmação da matrícula
Após o período de inscrição, a confirmação da matrícula deverá ser realizada entre os dias 28 e 30 de setembro, na própria unidade escolar. A Secretaria de Educação reforça a importância de que as famílias observem o período de inscrição e providenciem todos os documentos necessários para o atendimento neste tempo.
Serviço - Inscrições para matrícula na Educação Infantil – 2027
Período: 17 de agosto a 11 de setembro
Local: Unidade Escolar mais próxima da residência da criança
Confirmação da matrícula: 28 a 30 de novembro, na própria escola