Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Itatiba, suspeito de agredir a própria irmã, uma idosa. A polícia só tomou conhecimento das agressões depois que a vítima procurou atendimento na Santa Casa da cidade. O caso aconteceu nesta quarta-feira (19).

PMs da 2ª Companhia do 49º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência na Santa Casa de Itatiba, após uma idosa dar entrada na unidade hospitalar com diversas lesões compatíveis com agressão.

Durante o atendimento, os policiais constataram que a vítima apresentava múltiplos hematomas pelo corpo, fratura no antebraço, traumatismo cranioencefálico, sangramento no ouvido e lesões na região da face. Segundo avaliação médica e laudo emitido pela profissional responsável pelo atendimento, os ferimentos eram compatíveis com agressão.