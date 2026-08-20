Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Itatiba, suspeito de agredir a própria irmã, uma idosa. A polícia só tomou conhecimento das agressões depois que a vítima procurou atendimento na Santa Casa da cidade. O caso aconteceu nesta quarta-feira (19).
PMs da 2ª Companhia do 49º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência na Santa Casa de Itatiba, após uma idosa dar entrada na unidade hospitalar com diversas lesões compatíveis com agressão.
Durante o atendimento, os policiais constataram que a vítima apresentava múltiplos hematomas pelo corpo, fratura no antebraço, traumatismo cranioencefálico, sangramento no ouvido e lesões na região da face. Segundo avaliação médica e laudo emitido pela profissional responsável pelo atendimento, os ferimentos eram compatíveis com agressão.
O irmão da vítima, apontado como responsável pelos cuidados com a idosa, compareceu ao hospital e apresentou sua versão dos fatos, negando qualquer agressão.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial. Diante das informações levantadas, o delegado determinou a realização de diligências e a preservação do local para perícia. Equipes da Polícia Civil seguiram até a residência relacionada ao caso, onde adotaram as providências necessárias e acionaram a perícia técnica.
Após a análise dos elementos reunidos, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito com base no artigo 99 do Estatuto da Pessoa Idosa. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
A vítima permaneceu internada.