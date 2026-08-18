O Espaço Expressa, em Jundiaí, recebe nesta sexta-feira (21) a oficina “Como os Livros se Tornam Filmes”, realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Ponto MIS.

A atividade acontece das 14h às 18h, na Sala de Cinema Pública São Paulo–Minas, e é voltada para pessoas a partir de 14 anos. A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia.

Durante a oficina, os participantes poderão conhecer os processos envolvidos na adaptação de obras literárias para o cinema, além de refletir sobre as diferenças entre a linguagem escrita e audiovisual e os desafios de transformar uma história de um formato para outro.