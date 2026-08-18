O Espaço Expressa, em Jundiaí, recebe nesta sexta-feira (21) a oficina “Como os Livros se Tornam Filmes”, realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Ponto MIS.
A atividade acontece das 14h às 18h, na Sala de Cinema Pública São Paulo–Minas, e é voltada para pessoas a partir de 14 anos. A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia.
Durante a oficina, os participantes poderão conhecer os processos envolvidos na adaptação de obras literárias para o cinema, além de refletir sobre as diferenças entre a linguagem escrita e audiovisual e os desafios de transformar uma história de um formato para outro.
A atividade será ministrada pelo crítico de cinema e jornalista Marcelo Lyra, que já atuou em veículos como O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Valor Econômico. Lyra também estudou roteiro e montagem na ECA-USP e é autor do livro Cinema Como Razão de Viver.
Além da oficina, o Ponto MIS mantém durante o mês de agosto uma programação especial com o Festival Alfred Hitchcock. As sessões gratuitas acontecem às quintas-feiras, às 19h30, também na Sala de Cinema Pública São Paulo–Minas.
A oficina será realizada na Avenida União dos Ferroviários, 1760, no Centro. As inscrições devem ser feitas previamente.
Oficina: “Como os Livros se Tornam Filmes” – Programa Ponto MIS
Data: 21 de agosto
Horário: das 14h às 18h
Local: Sala de Cinema Pública São Paulo–Minas – Espaço Expressa
Endereço: Avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro
Gratuito. Inscrição prévia: https://forms.gle/3F3SRBhx6Pys5BkS6