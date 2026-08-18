Um homem foi preso em flagrante por roubo impróprio na manhã desta terça-feira (18), em Cabreúva, após invadir a residência da madrasta e fugir levando duas espingardas e alimentos. O suspeito é filho do proprietário das armas.

Segundo a vítima, a casa estava vazia no momento da invasão. Ao retornar ao imóvel, a mulher percebeu sinais de que havia alguém no interior da residência e, ao verificar o que ocorria, encontrou o enteado já de posse de duas espingardas pertencentes ao pai e de diversos produtos alimentícios.

Ao ser confrontado pela madrasta, o suspeito passou a ameaçá-la para garantir a fuga com os objetos subtraídos. Em razão das ameaças empregadas para assegurar a posse dos bens e a impunidade, o crime foi enquadrado como roubo impróprio.