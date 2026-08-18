A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família e pela assessoria da artista. Segundo as informações divulgadas, ela morreu em casa. A causa da morte não foi informada.

Considerada uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, Glória Menezes construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão. Ao longo da trajetória, participou de cerca de 40 produções e se tornou um dos nomes mais reconhecidos da televisão brasileira.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1934, a atriz iniciou sua trajetória artística ainda jovem. Na televisão, ganhou destaque em produções que marcaram diferentes gerações e interpretou personagens que se tornaram referências da teledramaturgia nacional.