A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família e pela assessoria da artista. Segundo as informações divulgadas, ela morreu em casa. A causa da morte não foi informada.
Considerada uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, Glória Menezes construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão. Ao longo da trajetória, participou de cerca de 40 produções e se tornou um dos nomes mais reconhecidos da televisão brasileira.
Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1934, a atriz iniciou sua trajetória artística ainda jovem. Na televisão, ganhou destaque em produções que marcaram diferentes gerações e interpretou personagens que se tornaram referências da teledramaturgia nacional.
Entre seus trabalhos de maior destaque estão as novelas “Irmãos Coragem”, “Guerra dos Sexos”, “Rainha da Sucata”, “A Próxima Vítima”, “Torre de Babel”, “Senhora do Destino”, “A Favorita” e “Totalmente Demais”.
No cinema, também deixou sua marca. Um dos trabalhos mais importantes de sua carreira foi “O Pagador de Promessas”, filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.
Glória Menezes também teve uma das parcerias mais conhecidas da televisão brasileira com o ator Tarcísio Meira, com quem foi casada por 59 anos. Os dois protagonizaram diversas produções e se tornaram um dos casais mais admirados da dramaturgia nacional. Tarcísio Meira morreu em 2021.
A morte da atriz encerra uma trajetória marcada por personagens memoráveis, versatilidade e uma contribuição de mais de 60 anos para a cultura brasileira. Glória Menezes deixa um legado que atravessa gerações e permanece na história do teatro, do cinema e da televisão do país.