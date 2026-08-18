O programa “Colo de Mãe” completou um ano de atividades em Jundiaí e já beneficiou mais de 300 gestantes em situação de vulnerabilidade. A iniciativa, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, busca oferecer acolhimento às futuras mães e fortalecer o vínculo das gestantes com a rede municipal de saúde.
A 12ª entrega do programa foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Gertrudes. A ação marca mais uma etapa do projeto, que percorre diferentes regiões do município e realiza as entregas em unidades de saúde distintas.
Lançado em agosto de 2025, o “Colo de Mãe” entrega kits de maternidade com itens considerados essenciais para os primeiros dias do bebê. Além do apoio material, a iniciativa também tem como objetivo aproximar as gestantes dos serviços públicos e reforçar a importância do acompanhamento durante o pré-natal.
Cada edição é realizada em uma região atendida por uma UBS, ampliando o alcance da iniciativa e permitindo que mais famílias tenham acesso ao programa. A proposta é integrar a entrega dos kits ao trabalho já desenvolvido pelas equipes de saúde nos territórios.
Durante a gestação, período marcado por consultas, exames e preparativos para a chegada do bebê, o acompanhamento adequado é fundamental para a saúde da mãe e da criança. Nesse contexto, o programa busca contribuir para que as famílias tenham mais segurança e suporte durante essa fase.
Com um ano de atuação e mais de 300 futuras mães atendidas, o “Colo de Mãe” segue percorrendo as unidades da rede municipal de Jundiaí, unindo assistência social e cuidados em saúde para acolher gestantes e famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade.