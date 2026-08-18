Um agressor inveterado, com diversas passagens e denúncias por violência doméstica foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira, pular o muro da residência e tentar entrar no imóvel à força. Segundo a vítima, ele afirmava que queria apenas conversar, mas passou a esmurrar a porta. Assustada, ela pediu ajuda ao pai, que acionou a Polícia Militar.

De acordo com o relato da mulher aos policiais, o ex-companheiro pulou o muro da residência e começou a bater com força na porta, ao mesmo tempo em que tentava forçar a entrada no imóvel. Temendo pela própria segurança, ela entrou em contato com o pai, que solicitou o apoio da PM por meio do telefone 190.

Os policiais militares cabo Elizandro e soldado Bernardelli foram enviados ao endereço e localizaram o suspeito escondido nos fundos da residência.