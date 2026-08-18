Um agressor inveterado, com diversas passagens e denúncias por violência doméstica foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira, pular o muro da residência e tentar entrar no imóvel à força. Segundo a vítima, ele afirmava que queria apenas conversar, mas passou a esmurrar a porta. Assustada, ela pediu ajuda ao pai, que acionou a Polícia Militar.
De acordo com o relato da mulher aos policiais, o ex-companheiro pulou o muro da residência e começou a bater com força na porta, ao mesmo tempo em que tentava forçar a entrada no imóvel. Temendo pela própria segurança, ela entrou em contato com o pai, que solicitou o apoio da PM por meio do telefone 190.
Os policiais militares cabo Elizandro e soldado Bernardelli foram enviados ao endereço e localizaram o suspeito escondido nos fundos da residência.
Durante a abordagem, os militares consultaram os antecedentes do homem e constataram um extenso histórico de ocorrências relacionadas à violência doméstica - segundo apurou o Jornal de Jundiaí, ele já a agrediu várias vezes. Também verificaram que ele já havia sido condenado por tráfico de drogas, pena que cumpriu há mais de dez anos.
O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde acabou preso em flagrante pelo crime de invasão de domicílio.