A fiscalização da Lei Seca no Brasil terá novos procedimentos para identificar o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas por motoristas. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma nova regulamentação que substitui as regras estabelecidas em 2013 e prevê, entre outras mudanças, a possibilidade de utilização de equipamentos conhecidos como “drogômetros”.

A nova norma também estabelece procedimentos para o chamado pré-teste de alcoolemia e para situações de reteste. A medida busca evitar resultados influenciados por resíduos de álcool presentes na boca após o consumo de determinados produtos, como enxaguantes bucais e alimentos.

Apesar da novidade, a regulamentação não determina o fim do bafômetro. O equipamento continuará sendo utilizado na fiscalização de alcoolemia. A resolução também não estabelece um modelo específico de aparelho para detectar outras substâncias.