Várzea Paulista voltou a se destacar no cenário esportivo regional. No último domingo (16), a equipe de Jiu-Jitsu do município participou de uma competição realizada em Piracicaba e conquistou 27 medalhas entre os 29 atletas inscritos.

O desempenho garantiu à equipe de Várzea Paulista o 2º lugar na classificação geral, entre 60 equipes participantes. O resultado evidencia o desempenho dos atletas e o trabalho desenvolvido ao longo do período de preparação para as competições.

A participação também contou com o envolvimento de professores, familiares e parceiros, que contribuem para o desenvolvimento dos atletas e para o incentivo à prática esportiva na cidade.