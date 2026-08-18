18 de agosto de 2026
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JIU-JITSU

Várzea Paulista conquista 2º lugar entre 60 equipes em competição

Por Redação | Prefeitura Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução- Prefeitura de Várzea Paulista
Reprodução- Prefeitura de Várzea Paulista

Várzea Paulista voltou a se destacar no cenário esportivo regional. No último domingo (16), a equipe de Jiu-Jitsu do município participou de uma competição realizada em Piracicaba e conquistou 27 medalhas entre os 29 atletas inscritos.

O desempenho garantiu à equipe de Várzea Paulista o 2º lugar na classificação geral, entre 60 equipes participantes. O resultado evidencia o desempenho dos atletas e o trabalho desenvolvido ao longo do período de preparação para as competições.

A participação também contou com o envolvimento de professores, familiares e parceiros, que contribuem para o desenvolvimento dos atletas e para o incentivo à prática esportiva na cidade.

O trabalho desenvolvido pela equipe tem apoio da Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, em parceria com projetos esportivos realizados no município.

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