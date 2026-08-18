A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí divulgou, nesta segunda-feira (17), o balanço das ações de combate ao tráfico de drogas realizadas nos últimos 15 dias em Jundiaí e região. De acordo com a Polícia Civil, não se trata de uma operação específica, mas de ações pontuais e diárias desenvolvidas pela unidade especializada.

Nesse período, nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas. As ações também resultaram na apreensão de aproximadamente 2 kg de cocaína, 200 gramas de maconha, 300 gramas de crack, 5 litros de lança-perfume e 30 mil pinos vazios utilizados para o acondicionamento e comercialização de cocaína.

Segundo o delegado Roberto Souza Camargo Junior, as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos, realizar novas prisões e ampliar as apreensões de entorpecentes na região.