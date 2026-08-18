A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), realiza ao longo do mês de agosto uma série de oficinas voltadas a artistas, produtores e agentes culturais. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso às oportunidades oferecidas pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e pela Política Nacional Cultura Viva, além de democratizar o acesso à informação e fortalecer a elaboração de projetos culturais.

Todos os editais e informações sobre as oficinas estão disponíveis no portal da Cultura, neste link.

A programação reúne encontros presenciais e on-line com orientações sobre os editais em andamento e uma oficina prática voltada à montagem de portfólio cultural. As atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia, com exceção da oficina de montagem de portfólio, marcada para o dia 31 de agosto. Para participar dessa atividade, é necessário realizar inscrição por meio de formulário, disponível neste link.