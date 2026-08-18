A chegada de Brazil Gap: Architectural Sovereignty and the Strategic Inversion of Global ERP Rollouts, de Rodrigo Tarla Vaccari - especialista em consultoria de ERP global, apresenta uma nova abordagem para um dos desafios mais complexos da transformação digital corporativa: a implantação de sistemas globais de gestão empresarial no ambiente fiscal brasileiro.

Publicado pela Amazon, o livro argumenta que o chamado “Brazil Gap” não é apenas uma lacuna técnica entre um template global e as exigências locais. Trata-se, na visão do autor, de uma questão de soberania arquitetural. Ao tentar encaixar o Brasil em modelos desenhados para ambientes fiscais menos complexos, multinacionais acabam criando retrabalho, dependência de sistemas paralelos, perda de rastreabilidade, risco de autuações e uma dívida técnica difícil de reverter.

A proposta central da obra é uma inversão estratégica: em vez de adaptar o Brasil ao final do rollout, as empresas deveriam usar a realidade brasileira como referência para construir um núcleo global mais resiliente. A lógica é direta: uma arquitetura capaz de lidar com múltiplos estabelecimentos fiscais, obrigações digitais, autorização em tempo real, regras tributárias multidimensionais, rastreabilidade contábil e mudanças regulatórias contínuas estará mais preparada para operar em qualquer outro mercado. “O Brasil não é uma exceção a ser administrada. É um teste de estresse para o desenho global. Quando uma arquitetura é robusta o suficiente para operar aqui, ela se torna mais preparada para o mundo”, afirma Vaccari.