A jundiaiense Joyce Oliveira, do Time São Paulo, conquistou duas medalhas de ouro no World Para Elite de tênis de mesa, realizado entre os dias 11 e 15 de agosto, em Spokane, nos Estados Unidos. A atleta foi campeã nas duplas femininas e nas duplas mistas, além de conquistar o bronze na disputa individual.
Nas duplas femininas, Joyce formou parceria com Cátia Oliveira e terminou no lugar mais alto do pódio. Já nas duplas mistas, a jundiaiense jogou ao lado de Lucas Carvalhal, também atleta do Time São Paulo, e novamente conquistou o ouro. As duas equipes 100% formadas por atletas do programa tiveram campanhas de destaque diante de competidores de diferentes países.
O resultado ampliou a campanha de Joyce em Spokane. Na semana anterior, pelo World Para Challenger, a atleta já havia conquistado o ouro nas duplas mistas e a prata nas duplas femininas. Com os resultados dos dois torneios, ela encerra a passagem pelos Estados Unidos com quatro medalhas: três de ouro, uma de prata e um bronze.
“Encerro minha participação nos dois torneios em Spokane com seis pódios e a certeza de que o trabalho está no caminho certo”, afirmou Lucas Carvalhal, parceiro de Joyce no título das duplas mistas. Segundo ele, foram duas semanas de jogos difíceis, contra alguns dos principais atletas do mundo, e os resultados mostram a evolução da preparação.
O World Para Elite é a principal categoria do calendário internacional da modalidade e reúne os atletas mais bem ranqueados do mundo. Os resultados obtidos no torneio têm peso maior no ranking do que os alcançados em competições da categoria Challenger.
Ao todo, os atletas do Time São Paulo conquistaram 19 das 28 medalhas brasileiras no Elite, sendo seis de ouro, três de prata e dez de bronze. O desempenho representa quase 68% da premiação conquistada pelo Brasil na competição.
SOBRE O TIME SÃO PAULO
O Time São Paulo Paralímpico foi criado pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O programa apoia atualmente 157 atletas com deficiência em 16 modalidades esportivas e promove a inclusão por meio do esporte de alto rendimento.