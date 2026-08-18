A jundiaiense Joyce Oliveira, do Time São Paulo, conquistou duas medalhas de ouro no World Para Elite de tênis de mesa, realizado entre os dias 11 e 15 de agosto, em Spokane, nos Estados Unidos. A atleta foi campeã nas duplas femininas e nas duplas mistas, além de conquistar o bronze na disputa individual.

Nas duplas femininas, Joyce formou parceria com Cátia Oliveira e terminou no lugar mais alto do pódio. Já nas duplas mistas, a jundiaiense jogou ao lado de Lucas Carvalhal, também atleta do Time São Paulo, e novamente conquistou o ouro. As duas equipes 100% formadas por atletas do programa tiveram campanhas de destaque diante de competidores de diferentes países.

O resultado ampliou a campanha de Joyce em Spokane. Na semana anterior, pelo World Para Challenger, a atleta já havia conquistado o ouro nas duplas mistas e a prata nas duplas femininas. Com os resultados dos dois torneios, ela encerra a passagem pelos Estados Unidos com quatro medalhas: três de ouro, uma de prata e um bronze.