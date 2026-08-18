18 de agosto de 2026
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AMEAÇA

Mulher procurada pela Justiça é presa pela Força Tática

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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A mulher foi conduzida ao DP, onde o mandado foi cumprido
A mulher foi conduzida ao DP, onde o mandado foi cumprido

Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de ameaça foi capturada em sua residência, a poucos metros da base da Companhia da Polícia Militar, no bairro Santa Catarina, em Campo Limpo Paulista.

A prisão foi realizada por policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática, que receberam informações sobre o paradeiro da procurada.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a mulher sentada na calçada, em frente à residência.

Ela foi abordada e, após consulta aos seus dados pessoais, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.

A mulher foi conduzida à delegacia, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido.

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