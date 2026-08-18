Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de ameaça foi capturada em sua residência, a poucos metros da base da Companhia da Polícia Militar, no bairro Santa Catarina, em Campo Limpo Paulista.

A prisão foi realizada por policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática, que receberam informações sobre o paradeiro da procurada.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a mulher sentada na calçada, em frente à residência.