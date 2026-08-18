O programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), está com 30 vagas abertas para ajudante de cozinha. A oferta gratuita do curso de qualificação profissional acontece em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, e em Jundiaí, no interior paulista. Nos dois municípios, há também 13 vagas de trabalho em uma empresa do segmento de refeições coletivas.
As inscrições para os cursos gratuitos estão abertas até 23 de agosto e devem ser feitas pelo site www.trampolim.sp.gov.br. São 15 vagas disponíveis por turma.
Em Cajamar, as aulas acontecem no Centro Profissionalizante de Gastronomia Solidária, que fica na rua Rubens Barbosa, 141, no bairro Jordanésia, das 13h às 17h. Em Jundiaí, o curso é realizado no Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no bairro Anhangabaú, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.
O início das aulas está previsto para o dia 31 deste mês e a conclusão está prevista para 16 de setembro. Logo após a formatura, a empresa irá realizar com os alunos concluintes o processo seletivo para preenchimento das vagas de emprego. O salário médio é de R$ 2.086.
“A oferta foi priorizada a partir de uma demanda concreta por mão de obra apresentada pela empresa do ramo alimentício participante do Pacto pela Inclusão Produtiva do Trampolim. São 8 oportunidades de contratação em Cajamar e outras 5 em Jundiaí. Esse é o nosso propósito: integrar qualificação profissional a oportunidades de emprego já existentes nos territórios”, afirma Rodrigo Silveira, subsecretário de Inclusão Produtiva e Empregabilidade da SDE.
Como se inscrever
Basta acessar o site www.trampolim.sp.gov.br, fazer login com a conta Gov.br e escolher o curso desejado. Podem se inscrever candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.
Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda. Para receber o certificado, o aluno deve ter frequência mínima de 75% nas atividades.
Serviço
Curso ajudante de cozinha do Qualifica SP
Inscrições: até 23 de agosto
Início das aulas: 31 de agosto
Término previsto: 16 de setembro
Vagas: 15 por turma
Site: www.trampolim.sp.gov.br