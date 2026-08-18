O programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), está com 30 vagas abertas para ajudante de cozinha. A oferta gratuita do curso de qualificação profissional acontece em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, e em Jundiaí, no interior paulista. Nos dois municípios, há também 13 vagas de trabalho em uma empresa do segmento de refeições coletivas.

As inscrições para os cursos gratuitos estão abertas até 23 de agosto e devem ser feitas pelo site www.trampolim.sp.gov.br. São 15 vagas disponíveis por turma.

Em Cajamar, as aulas acontecem no Centro Profissionalizante de Gastronomia Solidária, que fica na rua Rubens Barbosa, 141, no bairro Jordanésia, das 13h às 17h. Em Jundiaí, o curso é realizado no Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no bairro Anhangabaú, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.