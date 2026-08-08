09 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRÁFICO DE DROGAS

Fuga termina com homem preso e drogas apreendidas em Várzea

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
A abordagem ocorreu após o suspeito tentar fugir ao perceber a presença dos policiais durante patrulhamento pelo bairro
A abordagem ocorreu após o suspeito tentar fugir ao perceber a presença dos policiais durante patrulhamento pelo bairro

Um homem foi preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas na manhã deste sábado (8), no Jardim Promeca, em Várzea Paulista. A abordagem ocorreu após o suspeito tentar fugir ao perceber a presença dos policiais durante patrulhamento pelo bairro.

Segundo a Polícia Militar, o homem carregava uma mochila preta e correu em direção a uma área de mata ao notar a aproximação da equipe. Os policiais realizaram um cerco na região e conseguiram localizá-lo em uma rua próxima, já sem a mochila.

Durante as buscas, a equipe encontrou o objeto escondido. No interior, havia diversas porções de drogas de diferentes tipos, já embaladas e, segundo a corporação, prontas para comercialização.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam um celular e dinheiro em espécie que estavam com o suspeito. A quantidade e os tipos das drogas não foram informados.

O homem foi detido e encaminhado, junto com os entorpecentes e demais objetos apreendidos, ao Plantão Policial de Várzea Paulista, onde a ocorrência foi apresentada para as providências da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários