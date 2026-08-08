Um homem foi preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas na manhã deste sábado (8), no Jardim Promeca, em Várzea Paulista. A abordagem ocorreu após o suspeito tentar fugir ao perceber a presença dos policiais durante patrulhamento pelo bairro.
Segundo a Polícia Militar, o homem carregava uma mochila preta e correu em direção a uma área de mata ao notar a aproximação da equipe. Os policiais realizaram um cerco na região e conseguiram localizá-lo em uma rua próxima, já sem a mochila.
Durante as buscas, a equipe encontrou o objeto escondido. No interior, havia diversas porções de drogas de diferentes tipos, já embaladas e, segundo a corporação, prontas para comercialização.
Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam um celular e dinheiro em espécie que estavam com o suspeito. A quantidade e os tipos das drogas não foram informados.
O homem foi detido e encaminhado, junto com os entorpecentes e demais objetos apreendidos, ao Plantão Policial de Várzea Paulista, onde a ocorrência foi apresentada para as providências da Polícia Civil.