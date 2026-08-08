09 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Força Tática captura procurado por agressão a mulher em Jundiaí

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pelas proximidades do bairro quando abordaram um homem
Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pelas proximidades do bairro quando abordaram um homem

Um homem procurado pela Justiça por agressão contra uma mulher foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na tarde de sexta-feira (7), em Jundiaí. A captura ocorreu durante diligências realizadas no bairro Medeiros por uma equipe do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/I).

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pelas proximidades do bairro quando abordaram um homem. Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado estava relacionado a uma condenação ou investigação pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A Polícia Militar não informou detalhes sobre a agressão que motivou a ordem judicial.

Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Em seguida, ele foi encaminhado ao Plantão da Polícia Civil para as providências legais.

Após o registro da ocorrência, o procurado permaneceu recolhido à disposição da Justiça.

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