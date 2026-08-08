Um homem procurado pela Justiça por agressão contra uma mulher foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na tarde de sexta-feira (7), em Jundiaí. A captura ocorreu durante diligências realizadas no bairro Medeiros por uma equipe do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/I).

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pelas proximidades do bairro quando abordaram um homem. Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado estava relacionado a uma condenação ou investigação pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A Polícia Militar não informou detalhes sobre a agressão que motivou a ordem judicial.