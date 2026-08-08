A Fuvest lançou nesta segunda-feira (3) o Guia de Carreiras do Vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). O material reúne informações sobre os cursos de graduação oferecidos pela universidade, incluindo número de vagas, duração, períodos, unidades de ensino, campi e disciplinas específicas cobradas na segunda fase.

O guia também apresenta as formas de ingresso na USP e detalhes sobre a estrutura das provas da Fuvest. Além do vestibular, a universidade possui modalidades de acesso pelo Enem-USP e pelo Provão Paulista Seriado. O documento traz ainda informações específicas sobre graduações, como estágios, atividades práticas e habilitações.

Segundo a Fuvest, o objetivo do material é auxiliar os candidatos na escolha do curso antes da inscrição. O documento também apresenta a estrutura acadêmica da USP e destaca a atuação da universidade em ensino, pesquisa e extensão, além de informações sobre áreas de pesquisa interdisciplinar.