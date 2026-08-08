A Fuvest lançou nesta segunda-feira (3) o Guia de Carreiras do Vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). O material reúne informações sobre os cursos de graduação oferecidos pela universidade, incluindo número de vagas, duração, períodos, unidades de ensino, campi e disciplinas específicas cobradas na segunda fase.
O guia também apresenta as formas de ingresso na USP e detalhes sobre a estrutura das provas da Fuvest. Além do vestibular, a universidade possui modalidades de acesso pelo Enem-USP e pelo Provão Paulista Seriado. O documento traz ainda informações específicas sobre graduações, como estágios, atividades práticas e habilitações.
Segundo a Fuvest, o objetivo do material é auxiliar os candidatos na escolha do curso antes da inscrição. O documento também apresenta a estrutura acadêmica da USP e destaca a atuação da universidade em ensino, pesquisa e extensão, além de informações sobre áreas de pesquisa interdisciplinar.
O Guia de Carreiras é o segundo material de orientação divulgado para o Vestibular 2027. Antes dele, a Fuvest disponibilizou o Guia de Inclusão, com informações sobre políticas de acesso, ações afirmativas e solicitação de redução da taxa de inscrição. Outros dois materiais estão previstos para agosto: o Guia de Jornada, no dia 10, e o Guia de Provas, no dia 17.
As inscrições para o Vestibular 2027 serão abertas em 17 de agosto e poderão ser feitas até 9 de outubro. A primeira fase está marcada para 1º de novembro, enquanto a segunda será aplicada nos dias 6 e 7 de dezembro. As provas de competências específicas ocorrerão entre 8 e 11 de dezembro.
Material:
Link do Guia de Carreiras 2027: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2027-guia-carreiras.pdf
Link do Guia de Inclusão 2027: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2027-guia-inclusao.pdf
Vestibular Fuvest 2027: https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp