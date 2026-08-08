Um homem procurado pela Justiça por um crime de furto foi localizado e preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (7), em Jundiaí. A captura ocorreu após informações levantadas pelo setor de inteligência do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/I).

Segundo a corporação, as equipes receberam informações de que havia um mandado de prisão contra o homem e que ele trabalhava no período da tarde em um centro de distribuição localizado na região do bairro Cristais.

Com as informações, policiais do Comando de Força, em conjunto com a equipe de Coordenação de Grupo de Patrulhamento (CGP), foram até o local indicado. O homem foi localizado e abordado pelos agentes.