Um homem procurado pela Justiça por um crime de furto foi localizado e preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (7), em Jundiaí. A captura ocorreu após informações levantadas pelo setor de inteligência do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/I).
Segundo a corporação, as equipes receberam informações de que havia um mandado de prisão contra o homem e que ele trabalhava no período da tarde em um centro de distribuição localizado na região do bairro Cristais.
Com as informações, policiais do Comando de Força, em conjunto com a equipe de Coordenação de Grupo de Patrulhamento (CGP), foram até o local indicado. O homem foi localizado e abordado pelos agentes.
Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou a existência do mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal, referente ao delito de furto.
O procurado foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.