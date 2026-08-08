Um ex-jogador, que passou pelas categorias de base do Palmeiras e do Paulista, foi preso em flagrante pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, na última sexta-feira (7), suspeito de tentar aplicar um golpe em uma locadora de veículos. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava dados pessoais de terceiros e informações de uma empresa com a qual não possuía vínculo para tentar retirar um automóvel.
De acordo com as investigações, policiais da DIG receberam informações de inteligência e foram até o estabelecimento, onde encontraram o suspeito durante uma nova tentativa de locação. Conforme apurado pela equipe, ele teria se apresentado como outra pessoa e realizado um cadastro eletrônico utilizando dados que não lhe pertenciam.
Segundo o representante da locadora, o mesmo indivíduo já havia retirado anteriormente outro veículo no estabelecimento. Na ocasião da abordagem, ele teria retornado ao local para substituir o automóvel por um modelo de categoria superior.
Durante as diligências, uma das pessoas cujos dados teriam sido utilizados compareceu à unidade policial e afirmou que não havia solicitado a locação, nem autorizado o uso de suas informações. A vítima também declarou que o investigado nunca havia trabalhado na empresa relacionada ao cadastro.
A empresa, por sua vez, informou formalmente à Polícia Civil que o suspeito não fazia parte do quadro societário e jamais havia recebido procuração ou autorização para realizar contratos em seu nome.
O investigado, que possui passagem pelo futebol profissional e atuou pelo Palmeiras, foi conduzido à unidade especializada. Diante dos elementos reunidos durante a ocorrência, o delegado responsável lavrou o auto de prisão em flagrante por estelionato tentado.
Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado possui numerosos registros policiais relacionados a suspeitas de fraudes semelhantes. Diante do histórico e do modo de execução identificado no caso, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o argumento de garantir a ordem pública e evitar a reiteração de crimes.
Documentos relacionados à tentativa de fraude foram apreendidos. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e verificar se o suspeito estaria envolvido em outros casos semelhantes.