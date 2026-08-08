Um ex-jogador, que passou pelas categorias de base do Palmeiras e do Paulista, foi preso em flagrante pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, na última sexta-feira (7), suspeito de tentar aplicar um golpe em uma locadora de veículos. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava dados pessoais de terceiros e informações de uma empresa com a qual não possuía vínculo para tentar retirar um automóvel.

De acordo com as investigações, policiais da DIG receberam informações de inteligência e foram até o estabelecimento, onde encontraram o suspeito durante uma nova tentativa de locação. Conforme apurado pela equipe, ele teria se apresentado como outra pessoa e realizado um cadastro eletrônico utilizando dados que não lhe pertenciam.

Segundo o representante da locadora, o mesmo indivíduo já havia retirado anteriormente outro veículo no estabelecimento. Na ocasião da abordagem, ele teria retornado ao local para substituir o automóvel por um modelo de categoria superior.