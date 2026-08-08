Um pedestre morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atropelados por um Honda Civic na madrugada deste sábado (8), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no km 95, em Campinas, no interior de São Paulo.
Segundo informações apuradas no local, o veículo trafegava pela faixa 2, no sentido São Paulo, quando o motorista se deparou com os pedestres sobre a pista. Por causa da proximidade, não houve tempo para frear ou realizar uma manobra de desvio.
As duas vítimas foram atingidas e arremessadas para o canteiro central. Uma delas morreu e a outra sofreu ferimentos graves. O motorista do automóvel não se feriu.
Após o atropelamento, o Honda Civic permaneceu imobilizado no acostamento. Às 6h44, o veículo e as vítimas foram reposicionados no acostamento para aguardar a realização da perícia.
A faixa 1 da pista sul ficou interditada das 4h36 às 5h39. O acostamento permanece bloqueado desde 5h39 para atendimento da ocorrência. Até a última atualização, não havia informação sobre congestionamento no trecho.