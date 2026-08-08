Um pedestre morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atropelados por um Honda Civic na madrugada deste sábado (8), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no km 95, em Campinas, no interior de São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, o veículo trafegava pela faixa 2, no sentido São Paulo, quando o motorista se deparou com os pedestres sobre a pista. Por causa da proximidade, não houve tempo para frear ou realizar uma manobra de desvio.

As duas vítimas foram atingidas e arremessadas para o canteiro central. Uma delas morreu e a outra sofreu ferimentos graves. O motorista do automóvel não se feriu.