A ginástica artística da Prefeitura de Itatiba está classificada para a 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior (JAI) 2026. A competição reunirá a “nata” esportiva do Estado de São Paulo no mês de outubro, na cidade de Votuporanga.

Diferente das outras modalidades, na ginástica artística os resultados são computados por pontuação após as oito regiões esportivas dos Jogos Regionais competirem. Somente após as competições é que são classificadas as 16 melhores pontuações no Estado que seguem para os Abertos. O resultado foi divulgado cerca de dez dias após o encerramento da 68ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva, realizada em Itatiba.

Na última quarta-feira (05), o Comitê Técnico dos Regionais divulgou a classificação final de todos que irão disputar os jogos e Itatiba também participará com dois atletas na capoeira masculina: Jackson R. da Silva, na categoria Pesado, acima de 88,01kg, e Kaique H. da Costa, na Leve, até 69kg.