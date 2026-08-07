08 de agosto de 2026
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COMPETIÇÃO ESTADUAL

Ginástica Artística de Itatiba se classifica para Jogos Abertos

Por Da redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
Sistema de pontuação da modalidade reúne resultados de todas as regiões esportivas que disputarão os Abertos em outubro
Sistema de pontuação da modalidade reúne resultados de todas as regiões esportivas que disputarão os Abertos em outubro

A ginástica artística da Prefeitura de Itatiba está classificada para a 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior (JAI) 2026. A competição reunirá a “nata” esportiva do Estado de São Paulo no mês de outubro, na cidade de Votuporanga.

Diferente das outras modalidades, na ginástica artística os resultados são computados por pontuação após as oito regiões esportivas dos Jogos Regionais competirem. Somente após as competições é que são classificadas as 16 melhores pontuações no Estado que seguem para os Abertos. O resultado foi divulgado cerca de dez dias após o encerramento da 68ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva, realizada em Itatiba. 

Na última quarta-feira (05), o Comitê Técnico dos Regionais divulgou a classificação final de todos que irão disputar os jogos e Itatiba também participará com dois atletas na capoeira masculina: Jackson R. da Silva, na categoria Pesado, acima de 88,01kg, e Kaique H. da Costa, na Leve, até 69kg. 

Com a classificação final, Itatiba participará dos Abertos em 12 categorias de sete modalidades: basquetebol feminino Sub21, capoeira feminino categoria Leve, ginástica artística feminino Livre, handebol feminino Livre, handebol masculino Livre, karatê feminino Kata Individual, tênis masculino Livre Equipe, tênis de mesa masculino Sub21 Dupla, tênis de mesa masculino Sub21 Equipe e tênis de mesa masculino Sub21 Individual. 

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