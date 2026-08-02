Aos 23 anos, o jundiaiense Enrico Mietto alcançou o principal resultado da ainda curta carreira no fisiculturismo. O atleta conquistou o título da categoria Classic Physique Júnior no Muscle Contest Brazil, disputado em Curitiba, um dos maiores eventos da modalidade no país. A vitória reforça seu crescimento no cenário nacional e o coloca entre os principais nomes da categoria.

Apesar do destaque recente, Enrico iniciou sua trajetória competitiva há pouco tempo. A primeira participação em um campeonato aconteceu em 2024, mas a vontade de subir aos palcos surgiu um ano antes, quando acompanhava de perto a rotina de fisiculturistas na academia onde trabalhava e treinava.

Segundo ele, observar a transformação física dos atletas ao longo da preparação despertou o desejo de viver aquela experiência. A disciplina exigida pelo esporte foi um dos fatores que mais chamou sua atenção.