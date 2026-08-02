Aos 23 anos, o jundiaiense Enrico Mietto alcançou o principal resultado da ainda curta carreira no fisiculturismo. O atleta conquistou o título da categoria Classic Physique Júnior no Muscle Contest Brazil, disputado em Curitiba, um dos maiores eventos da modalidade no país. A vitória reforça seu crescimento no cenário nacional e o coloca entre os principais nomes da categoria.
Apesar do destaque recente, Enrico iniciou sua trajetória competitiva há pouco tempo. A primeira participação em um campeonato aconteceu em 2024, mas a vontade de subir aos palcos surgiu um ano antes, quando acompanhava de perto a rotina de fisiculturistas na academia onde trabalhava e treinava.
Segundo ele, observar a transformação física dos atletas ao longo da preparação despertou o desejo de viver aquela experiência. A disciplina exigida pelo esporte foi um dos fatores que mais chamou sua atenção.
“O que me motivou foi acompanhar o dia a dia dos atletas e perceber a dedicação necessária para alcançar resultados. É um esporte que exige muita disciplina e isso me fez querer competir”, afirma.
A conquista em Curitiba teve um significado especial. Além de representar o primeiro título em um dos principais campeonatos do Brasil, ela aconteceu logo na sexta competição da carreira do atleta.
Antes do Muscle Contest Brazil, Enrico já havia conquistado o título da categoria Classic Physique Júnior no Muscle Contest São Paulo e terminado como vice-campeão na Classic Physique Open B, categoria dividida por altura. Os resultados deram confiança para a sequência da temporada.
“Esse campeonato é um marco na minha carreira. Mesmo sendo recente no esporte, consegui vencer um dos maiores palcos do fisiculturismo amador brasileiro. Foi uma forma de provar para mim mesmo que estou entre os melhores atletas da categoria Júnior”, destaca.
Além da conquista, Enrico explica que o fisiculturismo vai muito além da aparência física. Na categoria Classic Physique, por exemplo, os árbitros avaliam critérios técnicos como volume muscular, definição, condicionamento, proporção corporal e a harmonia do físico durante as poses obrigatórias apresentadas no palco.
A preparação para chegar ao alto nível também exige meses de planejamento. A jornada rumo ao título começou no início de maio, com a disputa do Muscle Contest São Paulo. Na sequência, atleta e equipe mantiveram o processo até a competição nacional realizada em Curitiba.
Durante esse período, cada detalhe da rotina foi controlado. Alimentação rigorosamente pesada, treinos intensos, sessões diárias de exercícios aeróbicos e horas de descanso fazem parte da construção física exigida pelo esporte.
“O fisiculturismo é um esporte em que os resultados são construídos todos os dias. Cada refeição, cada treino, cada sessão de cardio e cada escolha fazem diferença no resultado final”, explica.
Para o atleta, a preparação mental tem peso semelhante ao treinamento físico. Conforme a competição se aproxima, aumentam as restrições alimentares e também o desafio de manter a disciplina diante das tentações e do desgaste provocado pela rotina.
“As maiores batalhas acontecem dentro da nossa cabeça. Todos os dias precisamos vencer a vontade de sair da dieta, lidar com o cansaço e manter o foco até o dia da competição”, afirma.
Enrico também acredita que ainda existem muitos preconceitos em relação ao fisiculturismo. Segundo ele, parte do público associa a modalidade apenas ao uso de esteroides anabolizantes e acaba ignorando todo o trabalho de treinamento, alimentação, estratégia e dedicação que existe por trás dos resultados.
A temporada de 2026 ainda terá mais um compromisso importante. No dia 26 de setembro, em Jundiaí, o atleta disputará sua última competição na categoria Júnior, justamente um dia antes de completar 24 anos. Depois disso, iniciará a preparação para buscar o tão sonhado cartão profissional, principal objetivo da carreira.
Ao deixar uma mensagem para quem deseja ingressar no fisiculturismo, Enrico resume a filosofia que carrega desde o início da trajetória. “O maior adversário nunca é quem está ao seu lado no palco, mas quem você vê no espelho todos os dias. O treinador mostra o caminho, mas ninguém pode fazer o trabalho por você. Quando a evolução pessoal é o principal objetivo, competir se torna apenas a celebração de todo o esforço realizado."
O atleta conquistou o título da categoria Classic Physique Júnior no Muscle Contest Brazil