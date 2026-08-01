Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (1), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Vila Marlene, em Jundiaí. Na ocorrência, foram apreendidos cerca de meio quilo de entorpecentes de diferentes tipos, além de dinheiro e um telefone celular.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento por volta de 0h10 em uma área conhecida pelo intenso comércio de drogas, quando avistou um homem carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e fugiu por uma viela, entrando em uma residência na tentativa de escapar da abordagem.

Os policiais o acompanharam e conseguiram alcançá-lo no interior do imóvel. Segundo a corporação, durante a tentativa de fuga o homem jogou a sacola no chão e ainda resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo.