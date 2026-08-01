Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (31), suspeito de esfaquear dois colegas de trabalho em um alojamento localizado no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital, sendo uma delas em estado grave.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão envolvendo três homens que dividiam o mesmo alojamento. No local, os policiais apuraram que os envolvidos haviam se desentendido e iniciado uma luta corporal.
Durante a briga, um dos homens se armou com uma faca e atingiu os dois colegas. A arma utilizada no crime foi apreendida pelos policiais.
Segundo informações registradas na ocorrência, os três haviam ingerido bebidas alcoólicas antes do início da discussão, que terminou com os golpes de faca.
O suspeito das agressões foi detido ainda no local e também precisou receber atendimento médico antes de ser conduzido à delegacia.
As vítimas foram internadas. Uma delas sofreu ferimentos graves e permaneceu em estado crítico, enquanto a outra recebeu atendimento e permaneceu internada em estado estável.
Na delegacia o delegado ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de tentativa de homicídio. Ele permaneceu à disposição da Justiça.