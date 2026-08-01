Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (31), suspeito de esfaquear dois colegas de trabalho em um alojamento localizado no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital, sendo uma delas em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão envolvendo três homens que dividiam o mesmo alojamento. No local, os policiais apuraram que os envolvidos haviam se desentendido e iniciado uma luta corporal.

Durante a briga, um dos homens se armou com uma faca e atingiu os dois colegas. A arma utilizada no crime foi apreendida pelos policiais.