23 de julho de 2026
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FORÇA TÁTICA

Condenado por latrocínio e foragido da cadeia é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao DP, onde o mandado foi cumprido
Ele foi conduzido ao DP, onde o mandado foi cumprido

Um homem condenado por latrocínio (roubo seguido de morte) e procurado pela Justiça após fugir do sistema prisional foi capturado nesta quarta-feira (22), na Vila Rio Branco, em Jundiaí, por policiais militares de Força Tática do 49º Batalhão.

Os PMs faziam patrulhamento pela rua Dario Murari quando perceberam que um homem, ao avistar a viatura, entrou rapidamente em um estabelecimento comercial, atitude que despertou a suspeita da equipe.

Durante a abordagem, os policiais consultaram os dados pessoais do suspeito e constataram a existência de um mandado de prisão por evasão do sistema prisional. O homem cumpria pena por latrocínio.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado foi formalmente cumprido. Em seguida, foi encaminhado de volta ao sistema prisional para continuar o cumprimento da pena.

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