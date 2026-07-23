A Guarda Municipal de Jundiaí atendeu, na manhã desta quarta-feira (22), ocorrência de averiguação de mal súbito na rua XV de Novembro, nº 312, no Centro.
De acordo com as testemunhas, o homem, em situação de rua, entrou em uma igreja pedindo um copo d’água, relatando mal-estar e fadiga. Ele foi conduzido para o lado de fora do templo para tomar ar, momento em que desmaiou. As testemunhas acionaram imediatamente o Samu.
Ao chegar ao local, a equipe da Guarda Municipal encontrou a equipe do Samu já em atendimento, que constatou o óbito do indivíduo. A vítima não portava documentos no momento do atendimento. Com o apoio da equipe do Seas, foi possível identificar o homem posteriormente.
Durante a ocorrência, outro indivíduo em situação de rua passou mal nas proximidades, apresentando quadro convulsivo. A equipe da GM solicitou atendimento do Samu, que prestou os cuidados necessários.
As equipes da Guarda Municipal atuaram na preservação do local, coordenaram os trabalhos com os órgãos envolvidos — incluindo Perícia e Serviço Funerário — e deram apoio integral até a remoção do corpo. Ao final dos procedimentos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, com registro de Boletim de Ocorrência para as providências da Polícia Judiciária.