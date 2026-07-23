A programação do Sesc Jundiaí para este fim de semana traz atrativos de música, teatro e circo no palco do Teatro. Os destaques vão de show comemorativo da cena pop eletrônica a espetáculo de palhaçaria.
A agenda começa na sexta-feira, dia 24, às 20h, com a cantora e compositora paraense Jaloo. Celebrando uma década do lançamento de seu disco de estreia, #1, o espetáculo traz releituras das faixas que a consolidaram no pop alternativo brasileiro, com novos arranjos e diálogos com seu trabalho mais recente, Mau. No palco, a artista é acompanhada por Natalia Ferlin (guitarra) e George Costa (bateria e percussão).
No sábado, dia 25, às 19h, a cena teatral recebe a montagem Medea Depois do Sol, idealizada e protagonizada por Luciana Lyra, com participação da atriz-musicista Lisi Andrade e direção de Ana Cecília Costa e Kátia Daher. A peça desloca a narrativa grega para um contexto latino-americano para abordar temas como maternidade, filicídio e colonização, propondo uma investigação sobre o corpo da mulher e o trauma continental.
Os destaques da programação se encerram no domingo, dia 26, às 16h, com o espetáculo circense Entre Risos, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ!. Com concepção e atuação do multiartista Nico Serrano, a montagem resgata a tradição da palhaçaria física e mostra os bastidores de um circo a partir das trapalhadas do palhaço Picuinha enquanto aguarda sua entrada em cena.
Serviço
Show: Jaloo - Turnê #1 Dez Anos
24 de julho, sexta-feira, às 20h
Ingressos: R$ 15 (Credencial Plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira) Duração: 90 minutos
Classificação: 14 anos
Espetáculo teatral: Medea Depois do Sol
Com Luciana Lyra
25 de julho, sábado, às 19h
Ingressos: R$ 15 (Credencial Plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira) Duração: 60 minutos
Classificação: 14 anos
Espetáculo circense: Entre Risos
Com Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ!
26 de julho, domingo, às 16h
Ingressos: R$ 12 (Credencial Plena), R$ 20 (meia-entrada), R$ 40 (inteira)
Grátis para crianças até 12 anos
Duração: 60 minutos
Classificação: livre
Informações e vendas em: sescsp.org.br/jundiai