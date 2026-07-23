A programação do Sesc Jundiaí para este fim de semana traz atrativos de música, teatro e circo no palco do Teatro. Os destaques vão de show comemorativo da cena pop eletrônica a espetáculo de palhaçaria.

A agenda começa na sexta-feira, dia 24, às 20h, com a cantora e compositora paraense Jaloo. Celebrando uma década do lançamento de seu disco de estreia, #1, o espetáculo traz releituras das faixas que a consolidaram no pop alternativo brasileiro, com novos arranjos e diálogos com seu trabalho mais recente, Mau. No palco, a artista é acompanhada por Natalia Ferlin (guitarra) e George Costa (bateria e percussão).

No sábado, dia 25, às 19h, a cena teatral recebe a montagem Medea Depois do Sol, idealizada e protagonizada por Luciana Lyra, com participação da atriz-musicista Lisi Andrade e direção de Ana Cecília Costa e Kátia Daher. A peça desloca a narrativa grega para um contexto latino-americano para abordar temas como maternidade, filicídio e colonização, propondo uma investigação sobre o corpo da mulher e o trauma continental.