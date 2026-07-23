Várzea Paulista viveu, nesta semana, uma noite que entrou para a história da política regional. Mais de mil pessoas participaram da edição do Direita em Movimento, transformando o encontro promovido pelos pré-candidatos João Paulo de Souza, à Assembleia Legislativa, e Luiz Fernando Machado, à Câmara dos Deputados, na maior mobilização já realizada por uma pré-campanha para deputado na história do município.
O auditório completamente lotado reuniu centenas de moradores de Várzea Paulista e de vários municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, além de diversas lideranças políticas, representantes da sociedade civil, empresários e apoiadores, evidenciando o fortalecimento do movimento que defende uma representação regional mais forte em Brasília e na Assembleia Legislativa.
Anfitrião do encontro, o prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo Braga, destacou que o momento simboliza a esperança de uma política construída com credibilidade, trabalho e compromisso com a população.
"Hoje provamos que ainda há esperança, porque a sociedade quer um mundo melhor. Hoje temos pessoas com credibilidade para representar nossa região em Brasília e em São Paulo", afirmou, ao declarar apoio à Dupla da Região.
Também participaram do evento mais de cinquenta importantes lideranças do município e da região, entre elas estavam o presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista, Dr. Eliseu, e os vereadores Nil, Mayara, Pastor Oseias, Elton, Guilherme Zafani e Tio Fabiano Lima, reforçando a união política em torno do projeto de ampliar a representatividade regional, principal bandeira do Direita em Movimento na região.
Visivelmente emocionado com a dimensão do encontro, João Paulo agradeceu a presença do público e afirmou que a mobilização demonstra que a população acredita na força da união entre os municípios.
"Quando os municípios trabalham unidos, quem ganha é a população. É assim que conseguimos fortalecer a saúde, melhorar a mobilidade, ampliar a segurança e buscar mais investimentos. Precisamos levar essa união também para a Assembleia Legislativa para que nossa região tenha a voz que merece."
Como vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo destacou que a cidade deu uma demonstração de protagonismo regional ao reunir lideranças de diferentes municípios em torno de um projeto coletivo para toda a Região Metropolitana de Jundiaí.
Em seguida, Luiz Fernando Machado ressaltou que a região precisa ocupar o espaço político compatível com sua importância econômica e populacional.
"Somos uma das regiões mais importantes do Estado, mas ainda enfrentamos desafios que exigem articulação política permanente. Saúde regionalizada, mobilidade, infraestrutura e geração de empregos dependem de representantes preparados para defender os interesses da nossa população."
Saúde no centro da luta
A regionalização da saúde foi um dos principais temas da noite. Os participantes defenderam que hospitais e equipamentos de alta complexidade sejam tratados como patrimônio de toda a Região Metropolitana de Jundiaí, permitindo uma atuação integrada entre os municípios para reduzir filas, agilizar a regulação de leitos e ampliar o acesso da população aos serviços especializados.
Também foram debatidas propostas para fortalecer a infraestrutura regional, melhorar a mobilidade entre as cidades, ampliar os investimentos em segurança pública, incentivar a geração de empregos e criar políticas voltadas às famílias, especialmente às mães de crianças com deficiência.
Força regional
Mais do que um encontro político, a noite em Várzea Paulista representou uma demonstração de força e de unidade regional. Com o maior público já registrado em uma reunião de pré-campanha para deputado na cidade, o Direita em Movimento consolida e reforça a construção de um projeto que busca dar à Região Metropolitana de Jundiaí uma representação compatível com sua relevância econômica, social e política no Estado de São Paulo e no Congresso Nacional.
Fechamento do Direita em Movimento em Jundiaí
O próximo e último encontro acontecerá em Jundiaí, no dia 1º de agosto, às 9h, no Auditório do Centro Universitário UniAnchieta, localizado no Campus Prof. Pedro C. Fornari na avenida Odila Azalim, 575, Vila Nova Jundiainópolis.