Várzea Paulista viveu, nesta semana, uma noite que entrou para a história da política regional. Mais de mil pessoas participaram da edição do Direita em Movimento, transformando o encontro promovido pelos pré-candidatos João Paulo de Souza, à Assembleia Legislativa, e Luiz Fernando Machado, à Câmara dos Deputados, na maior mobilização já realizada por uma pré-campanha para deputado na história do município.

O auditório completamente lotado reuniu centenas de moradores de Várzea Paulista e de vários municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, além de diversas lideranças políticas, representantes da sociedade civil, empresários e apoiadores, evidenciando o fortalecimento do movimento que defende uma representação regional mais forte em Brasília e na Assembleia Legislativa.

Anfitrião do encontro, o prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo Braga, destacou que o momento simboliza a esperança de uma política construída com credibilidade, trabalho e compromisso com a população.