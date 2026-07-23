Golpistas estão enviando e-mails em massa se passando por agiotas para cobrar supostas dívidas e intimidar vítimas. A estratégia é fazer com que pessoas, tenham ou não qualquer débito, sintam-se ameaçadas e acabem realizando transferências de dinheiro. O Jornal de Jundiaí conversou com o delegado Marcel Fehr, atualmente na DIG/Deic de Campinas, que explicou como funciona a fraude e orientou a população.

Uma moradora de Campo Limpo Paulista foi uma das pessoas que receberam o e-mail. A mensagem também foi enviada para outras dezenas de destinatários.

No texto, o golpista faz ameaças como: "Não sei se você acha que isso vai sumir sozinho. Mas aqui seguimos firmes. Não se faça de morto porque você não está enterrado. Já está na hora de vestir as calças e pagar o que deve." Em outro trecho, afirma: "Ou responde ou se prepare para as pancadas".