Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de estelionato foi capturada por policiais militares em Várzea Paulista durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

Os PMs foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a mulher e o marido com escoriações decorrentes de agressões mútuas. No interior da residência, os policiais também constataram diversos objetos quebrados, arremessados durante a discussão.

Ao consultarem os dados do casal, os agentes verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher, por aplicar golpes.